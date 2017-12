Le suspense était éventé. Jacques Brunel, manager de l'Union Bordeaux-Bègles depuis moins d'un an, va quitter Bordeaux pour rejoindre Marcoussis et prendre les commandes du XV de France. Restait à connaître les motivations de Bernard Laporte. Le président de la Fédération Française de Rugby s'en est expliqué ce mercredi.

A Bordeaux, il est aimé de ses joueurs.

Pour lui, ils étaient plusieurs à pouvoir porter le nouveau projet des tricolores. "Mais je le connais, a dit Bernard Laporte. Au-delà de sa compétence, il est fédérateur et passionné. Quand on évoque son nom, ça parle tout de suite rugby. J'ai travaillé six ans avec lui, il est très compétent. J'ai aussi des échos de Bordeaux. C'est quelqu'un qui fédère, qui est aimé des joueurs, et ça c'est important".

Bernard Laporte : "Le nom de Jacques Brunel évoque le rugby" Copier

"Il choisira ses adjoints"

Bernard Laporte n'a pas en revanche précisé quels seraient les adjoints de son nouveau sélectionneur. "C'est à lui de choisir avec qui il veut travailler, a affirmé Bernard Laporte. Quand on prend un adjoint, on a envie de l'apprécier, c'est logique. C'est Jacques qui décidera".