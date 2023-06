XV de France : Louis Bielle-Biarrey a "envie d'aller le plus loin possible"

Son nom circulait avec insistance depuis quelques semaines pour être du voyage à Monaco. Louis Bielle-BIarrey a appris la nouvelle au lendemain de son 20ème anniversaire. "J'ai eu un coup de fil de Raphaël Ibanez qui me l'a confirmée" confie à France Bleu Gironde celui qui avait fait une entrée fracassante dans le rugby pro en inscrivant le 8 janvier 2022 un triplé en Champions Cup face aux Scarlets.

"Je suis super content surtout que je ne partais pas au mondial avec les moins de 20 ans donc c'est cool que je puisse partir avec les grands pour la préparation de la coupe du monde."

"Ca fait drôle et s'est allé super vite"

Frédéric Charrier, entraîneur des trois-quarts de l'Union Bordeaux-Bègles avait publiquement annoncé que celui qu'on surnomme "le petit Louis" ne serait pas loin du compte. Une prédiction qui a pris corps au fil de la saison. "A partir du moment où j'ai commencé à enchaîner les matches, explique LBB*, à partir du moment où j'ai été dans les 42 une première fois (ndlr : en janvier), je me suis dit que je n'avais jamais été aussi proche.*"

Celui qui a commencé le rugby très tôt au RC Seyssins en Isère avant de rejoindre le centre de formation de Grenoble suit une trajectoire fulgurante depuis son arrivée en Gironde à l'été 2021.

Louis Bielle-Biarrey n'a que 21 matches de Top 14 sous les crampons. © Radio France - Justine Hamon

"Tout s'accélère. Après il y a forcément des hauts et des bas. C'est sûr que tout est allé à une vitesse folle. Quand on se dit qu'il y a un an et demi je faisais mon premier match en pro et que maintenant je suis dans la liste pour préparer la coupe du monde, ça fait drôle et c'est allé super vite. Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur et aussi beaucoup d'envie. Envie, maintenant que j'y suis d'aller, le plus loin possible."

C'est à dire se faire une place dans la liste définitive des 33 joueurs qui défendront les couleurs tricolores. "Ce n'est pas fait encore, je suis sur la bonne voie mais ce n'est pas une fin en soi. Il va falloir tout faire pour faire les matches de préparation et pour potentiellement pouvoir jouer la coupe du monde e France. Je vais aller à Monaco avec l'envie de bien faire."

Monaco pour un premier stage où Louis Bielle-Biarrey retrouvera ses coéquipiers Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Yoram Moefana. Ainsi qu'Emilien Gailleton, son compère de l'équipe de France U20.