XV de France : Bielle-Biarrey va vivre son rêve de Coupe du monde

« J’ai envie d’aller le plus loin possible » nous confiait Louis Bielle-Biarrey après avoir appris, au lendemain de son 20ème anniversaire, qu’il figurait dans la liste des 42 pour le premier stage de préparation à Monaco. Le jeune arrière-ailier de l’UBB a donc croqué à pleines dents dans ce premier rassemblement. Et a manifestement convaincu. Fabien Galthié a dévoilé ce lundi la liste des 33 joueurs du XV de France qui joueront la Coupe du monde de rugby.

ⓘ Publicité

Talent et insouciance

Titulaire et auteur d’un essai pour sa première cape le 5 août à Murrayfield, il se voit offrir 25 minutes de temps de jeu le weekend suivant, toujours face à l’Écosse, puis une nouvelle titularisation convaincante samedi dernier face aux Fidji.

Le gamin de l'UBB a su saisir sa chance. © Radio France - Justine Hamon

Talent et insouciance pour l’Isérois dont on oublie presque qu’il n’a que 28 matches de Top 14 sous les crampons. Et sa polyvalence, recherchée par le staff, lui a permis de doubler dans la hiérarchie le Lyonnais Ethan Dumortier pour prendre le train de la coupe du monde.

« Petit Louis », comme on le surnomme à l’UBB, prolonge donc son rêve éveillé et vivra sa première Coupe du monde avec ses coéquipiers Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Damian Penaud, Yoram Moefana et Sipili Falatea.

La liste des 33 Bleus