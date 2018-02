Après l'affaire de la virée nocturne d'Edimbourg et l'exclusion de huit joueurs du groupe France, le sélectionneur et ancien manager de l'UBB Jacques Brunel a modifié son équipe pour la réception de l'Italie vendredi soir à 21 heures au Stade Vélodrome de Marseille. Malgré ce contexte pesant et les deux défaites concédées dans ce Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande et en Ecosse, les Bleus doivent mettre fin à une série de huit matches sans victoire. Les exclus Teddy Thomas, Arthur Iturria et Rémi Lamerat sont remplacés par le montpelliérain originaire de Langon Benjamin Fall, Paul Gabrillagues et Mathieu Bastareaud. L'arrière Geoffrey Palis, fêtard lui-aussi à Edimbourg mais conservé dans le groupe, n'est pas retenu et sera remplacé par Hugo Bonneval. L'ailier Virimi Vakatawa paie pour sa part ses mauvaises performances et laisse sa place à l'ailier clermontois Rémi Grosso.

Adrien Pélissié sur le banc, Baptiste Serin en tribune

Les deux joueurs de l'UBB titulaires en Ecosse sont maintenus. Jefferson Poirot au poste de pilier gauche honorera sa 17e sélection. Ce sera la deuxième pour le numéro 8 Marco Tauleigne. Le talonneur Adrien Pélissié sera sur le banc des remplaçants et pourrait vivre lui-aussi sa deuxième sélection en fin de rencontre pour relayer le capitaine Guilhem Guirado. Baptiste Serin, qui a joué 70 minutes dimanche avec l'UBB face à Castres et qui n'a quasiment pas pu s'entraîner depuis ne sera pas sur la feuille de match. Jacques Brunel conserve sa confiance à la charnière Maxime Machenaud-Lionel Beauxis. C'est le jeune lyonnais Baptiste Couilloud qui sera le demi-de-mêlée remplaçant.