Sans surprise, le nouveau sélectionneur Jacques Brunel a retenu Morgan Parra pour affronter l'Irlande début février en ouverture du Tournoi des Six Nations. Slimani, Vahaamahina, Iturria et Lamerat sont également convoqués.

Clermont-Ferrand, France

Jacques Brunel a dévoilé ce mercredi la liste des 32 joueurs qui composeront le groupe France en vue du prochain Tournoi des Six Nations. Parmi eux, cinq Clermontois. L'événement attendu, c'est évidemment le retour en grâce de Morgan Parra, qui n'avait plus été retenu chez les Bleus depuis près de deux ans et demi. La dernière des ses 66 sélections remonte au 17 octobre 2015 et le quart de finale perdu face à la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde. "Je n'ai pas à expliquer ce qui a été fait avant, mais surtout pourquoi il (Parra) est là, car depuis le début de saison, il fait des prestations remarquables", justifie Jacques Brunel, qui fait référence à la mise au placard du Clermontois sous l'ère Novès. "Cela me semble normal qu'il figure dans le groupe. D'autant plus par le choix de la jeunesse fait à l'ouverture".

Outre le retour très attendu du demi de mêlée de l'ASM, quatre autres Clermontois font partie de la première liste Brunel. C'était attendu pour Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina et Rémi Lamerat. C'était moins évident pour Arthur Iturria. En revanche, pas de convocation pour Jedrasiak, ni pour Cancoriet. Une petite cuvée auvergnate qui s'explique essentiellement par l'imposant contingent de blessés, de convalescents ou de joueurs fraîchement revenus à la compétition.

🔴 Voici la liste des 32 joueurs convoqués par le sélectionneur Jacques Brunel et ses adjoints Julien Bonnaire, Sébastien Bruno et @ElissaldeJB, pour le premier match du tournoi des #6Nations contre 🇮🇪 l'Irlande. #soutiensleXV#FRAIRLpic.twitter.com/SipXmK1Rt6 — FF Rugby (@FFRugby) January 17, 2018

Le XV de France, qui reste sur cinq défaites et un nul en test-matches, entame le Tournoi le 3 février contre l'Irlande au Stade de France.