Le XV de France compte désormais dix joueurs positifs au Covid-19. Les résultats des tests PCR passés dimanche soir à l'arrivée à Marcoussis ont révélé cinq cas supplémentaires dont le capitaine Charles Ollivon et les Toulousains Peato Mauvaka et Cyril Baille.

XV de France : cinq nouveaux cas positifs dont les Toulousains Peato Mauvaka et Cyril Baille

Haouas, Marchand et Baille sont tous les trois positifs au Covid-19.

14 cas positifs au total. Le XV de France est un véritable cluster ces derniers jours. Cinq nouveaux cas positifs ont été diagnostiqués ce lundi matin après de nouveaux tests PCR passés dimanche au retour à Marcoussis. Dix joueurs sont donc touchés par le Covid-19 ainsi que quatre membres du staff.

Baille et Mauvaka positifs

Les tests s'enchaînent et les mauvaises nouvelles tombent. Cinq nouveaux cas au sein du XV de France : Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Charles Ollivon et Brice Dulin sont positifs. "Deux membres de l’encadrement sont considérés comme cas suspicieux. En vue d’un isolement, le retour au domicile des joueurs et des membres de l’encadrement concernés est en cours", explique également la FFR.

Cinq joueurs arrivent en renfort pour les remplacer dont le pilier du Castres Olympique Gaëtan Barlot et le Toulousain Thomas Ramos.

Le match face à l'Ecosse va-t-il avoir lieu ?

Le comité d'organisation du Tournoi des Six Nations doit se réunir aujourd'hui pour faire le point sur la situation du XV de France. Nous saurons alors sans doute ce qu'il advient de la troisième rencontre des Bleus dans le Tournoi prévue dimanche au Stade de France face à l'Ecosse. Plusieurs cas de figure sont envisageables : le maintien du match avec un XV de France largement remanié, une rencontre décalée ou bien le pire des scénarios : match perdu pour les Bleus.