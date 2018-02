Le sélectionneur Jacques Brunel refait confiance à Slimani, Vahaamahina, Iturria et Lamerat alignés d'entrée samedi dernier face à l'Irlande. Le Lyonnais Lionel Beauxis est titularisé à l'ouverture.

Clermont-Ferrand, France

On prend les mêmes et on recommence. Du moins, pour les joueurs de l'ASM. Le sélectionneur de l'équipe de France entend notamment s'appuyer sur la deuxième ligne clermontoise Vahaamahina - Iturria ce dimanche en Ecosse. Jacques Brunel fait une nouvelle fois confiance au pilier droit Rabah Slimani pour défier la première ligne au chardon. Rémi Lamerat complète le contingent auvergnat. Comme face à l'Irlande, Alexandre Lapandry n'est pas retenu dans le groupe. Des Clermontois qui retrouveront leur coéquipier Greig Laidlaw dans le camp d'en face.

Beauxis titulaire à l'ouverture

Notez la titularisation de Lionel Beauxis (32 ans, 20 séléctions), appelé après la blessure de Matthieu Jalibert contre l'Irlande en ouverture du Tournoi (13-15). C'est l'un des trois changements effectués par Brunel dans son quinze de départ. Il a également aligné d'entrée Marco Tauleigne (UBB) à la place de Kévin Gourdon (Stade Rochelais), blessé, et Geoffrey Doumayrou (Stade Rochelais) au centre plutôt que Henry Chavancy (Racing 92).

Le XV de départ : Palis - Thomas, Lamerat, Doumayrou, Vakatawa - (o) Beauxis, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot Remplaçants: A. Pelissié, Ben Arous, Gomes Sa, Gabrillagues, Picamoles, Serin, Belleau, Fall.

🔴 Dimanche, direction 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Édimbourg ! Découvrez la composition de l'équipe choisie par Jacques Brunel et son staff pour affronter l'Écosse dimanche à 16h pour la 2e journée du tournoi des @SixNationsRugby ! #soutiensleXV#PrêtsAuCombat#ECOFRApic.twitter.com/5vwGhJ8cDW — FF Rugby (@FFRugby) February 9, 2018

Ecosse - France, coup d'envoi à 16 heures (heure française) au Murrayfield Stadium.