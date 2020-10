XV de France : aucun joueur clermontois convoqué pour les tests d'automne !

Le sélectioneur du XV de France et son adjoint Raphaël Ibanez ont dévoilé ce mercredi à la mi-journée la liste des 31 joueurs retenus pour affronter le Pays de Galles en match amical le 24 octobre prochain (21h00) au stade de France. Un match amical précédant la dernière journée du Tournoi des Six Nations reporté à cause de la crise sanitaire. Les Bleus rencontreront l'Irlande le 31 octobre toujours à Saint-Denis.

L'information majeure, même si ce n'est pas vraiment une surprise, c'est qu'aucun joueur de l'ASM Clermont ne figure dans ce groupe France. Les explications sont multiples. Blessures, choix du sélectionneur et niveau actuel des potentiels concernés.

De mémoire d'Auvergnat...

Damian Penaud est blessé, Sébastien Vahaamahina n'a toujours pas exprimé son envie de revenir et les autres n'ont pas retenu l'attention de Galthié. On pense à Sébastien Bézy, en grande forme en ce début de saison, mais aussi à Fischer, Iturria, Jedrasiak, Cancoriet, Slimani, Lapandry, Lopez, Raka et même Parra. Certains se sont faits une raison et ont fait une croix sur la sélection, d'autres attendent leur heure.

De mémoire d'Auvergnats, il faut remonter à une grosse dizaine d'années pour voir une liste du XV de France totalement vide de Clermontois. De là à penser que cela reflète le niveau actuel de l'équipe, certains vont s'empresser de franchir le pas. Les plus optimistes y verront là une bon signe pour la suite de la saison. Le manager Franck Azéma et son staff pourront compter sur tous les internationaux français (non blessés) pour les joutes automnales du Top 14. Ils ne seront pas de trop. Ça commence par un périlleux déplacement dimanche soir à Bordeaux...