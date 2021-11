XV de France : Damian Penaud, auteur d'un doublé, élu homme du match contre la Géorgie

A défaut d'être irrésistible, le XV de France a rempli son objectif en battant la Géorgie 41 à 15 au Matmut Atlantique de Bordeaux. A la clé, six essais, dont deux signés du Clermontois Damian Penaud. D'abord à la 35e, puis à la 73e minute. Ses onzième et douzième essai sous le maillot tricolore.

L'ailier de l'ASM est un des piliers des lignes arrières du sélectionneur du XV de France. Tant mieux pour Penaud et pour les supporters auvergnats à la diète ces deux dernières années en terme d'internationaux français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Blacks battus et vexés

Conséquence de ce doublé et de sa prestation globale, Damian Penaud a été élu homme du match contre les Géorgiens. Ce qui lui a valu un passage par le micro de France 2. "Ca fait du bien, on a retrouvé des automatismes. En première mi-temps, il n'a pas plu, on avait des conditions idéales. Après, on a réduit le jeu, on a fait aussi pas mal de petites erreurs. Mais on va retenir l'état d'esprit et la victoire aujourd'hui.

Place désormais à la préparation au troisième et dernier match de la tournée d'automne pour les Bleus. Le plus attendu et le plus excitant : samedi soir au Stade de France contre la Nouvelle-Zélande. "Il va falloir être prêts, on s'était donné pour objectif de gagner les deux premiers matchs. C'est fait. Maintenant, on va basculer, on va se reposer et on va attaquer la semaine tambour battant, car on sait ce qui nous attend", conclut Penaud. Des All Blacks battus ce week-end par l'Irlande 29 à 20 et certainement très remontés à l'idée de ne pas subir un second affront consécutif sur le vieux continent.