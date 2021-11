XV de France : Damian Penaud titulaire pour défier les All Blacks au stade de France

Elu homme du match dimanche dernier à l'issue de la victoire du XV de France contre la Géorgie (41-15) à Bordeaux, Damian Penaud monte en puissance. Auteur de deux des six essais tricolores, l'ailier clermontois est devenu un cadre des Bleus du sélectionneur Fabien Galthié. Il a donc été logiquement retenu pour débuter le troisième et dernier test de la tournée d'automne de l'équipe de France.

Damian Penaud fêtera donc sa 28e sélection samedi à l'aile droite de l'équipe de France. Avec probablement l'idée de se proposer souvent dans le jeu comme il l'a beaucoup fait face à Géorgie. Même s'il devra aussi probablement passer plus de temps à défendre que dimanche dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une charnière Dupont-Ntamack

Après deux victoires contre l'Argentine et la Géorgie, Penaud et ses copains sont désormais au pied du grand mur noir. La redoutable Nouvelle-Zélande débarque en France, vexée comme un poux après une défaite en Irlande le week-end dernier. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus. Les All Blacks vont vouloir laver l'affront. L'exploit n'en serait que plus beau.

Principal enseignement du XV de départ choisi par Fabien Galthié, la charnière toulousaine Dupont-Ntamack est reconstituée. Conséquence, l'ouvreur bordelais Mathieu Jalibert est poussé sur le banc. A noter aussi la présence sur le banc de Gaëtan Barlot; le talonneur de Castres est un pur auvergnat, de Saint-Ours les Roches.

France - Nouvelle-Zélande, un match à vivre sur France Bleu à 21 heures en direct du Stade de France.