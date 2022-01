XV de France de rugby : cinq Toulousains absents de la préparation du tournoi des 6 Nations

Cinq joueurs du Stade Toulousain vont louper le début du rassemblement du XV de France à Aubagne (Bouches-du-Rhône) pour préparer le tournoi des 6 Nations de rugby. Romain N'Tamack, Antoine Dupont, François Cros et Anthony Jelonch et Cyril Baille sont forfaits pour cause de résultat positif au Covid-19.

En tous, neuf joueurs de l'équipe de France sont forfaits à cause du Covid ou de blessures. Ils sont remplacés par 9 autres joueurs, dont le Toulousain Dorian Aldegherri.

42 rugbymen ont été appelés pour la préparation du tournoi, qui débute le dimanche 6 février.