XV de France : Dix Toulousains retenus pour affronter le Pays de Galles, Dupont titulaire

Dix Toulousains font partie de la composition d’équipe du XV de France pour le quatrième match du Tournoi des Six Nations face au pays de Galles, ce vendredi au Principality Stadium de Cardiff à 21h00. Parmi eux, le demi de mêlée du Stade toulousain, Antoine Dupont, qui avait écourté son entrainement avec le XV ce mardi. Le sélectionneur, Fabien Galthié a donné des nouvelles rassurantes du capitaine Antoine Dupont, touché au bras gauche lors de l'entraînement à haute intensité mardi à Marcoussis, assurant qu'il allait "très bien".

à lire aussi Antoine Dupont, blessé, écourte son entraînement avec le XV de France

Comme lors des trois autres matchs, Antoine Dupont sera associé à Romain Ntamack à la charnière. On retrouve aussi en première ligne Cyril Baille et Julien Marchand. François Cros, Anthony Jelonch, sont titulaires en troisième ligne. Fabien Galthié pourra aussi compter sur Peato Mavaka, Thibaud Flament (seul deuxième ligne présent) et Thomas Ramos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Matthis Lebel, le retour de l'ailier

L'ailier du Stade Toulousain, Matthis Lebel fait son retour dans le XV de France, à 22 ans, il ne compte qu'une sélection. Il avait été libéré le week-end dernier pour jouer contre le Stade Français.

Deux joueurs positifs au coronavirus sont forfaits : Damian Penaud et Romain Taofifenua, et le sélectionneur n'a pas exclu que d'autres joueurs soient testés positifs d'ici au match de vendredi soir à Cardiff: "On s'y prépare: on attend l'information du Comité des six nations pour savoir si et quand on sera retesté".

Ces Bleus, génération Galthié, restent sur deux victoires face aux Gallois dans le Tournoi : il y a deux ans à Cardiff (23-27) et l'an dernier au Stade de France (32-30). Le pays de Galles, tenant du titre, occupe la 5e place du classement, avec cinq points (une victoire, deux défaites).