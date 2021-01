Le pilier toulousain Dorian Aldegheri est appelé avec les Bleus pour remplacer au pied levé le Rochelais Uini Atonio, finalement forfait. Six Toulousains sont donc avec le XV de France pour préparer le premier match du tournoi des Six Nations début février face à l'Italie.

XV de France : Dorian Aldegheri appelé en renfort avec les Bleus, six Toulousains convoqués

Six Toulousains sont appelés avec les Bleus pour préparer le tournoi des Six Nations.

Suite au forfait du pilier rochelais Uini Atonio annoncé par la FFR ce lundi, le Toulousain Dorian Aldegheri est appelé avec les Bleus pour le remplacer. Le première ligne toulousain rejoint donc le groupe des 37 du XV de France dans l'optique du match prévu contre l'Italie le 6 février.

Six Toulousains sélectionnés

De fait, le groupe d'internationaux Rouge et Noir s'élargit. Cyril Baille, Julien Marchand, François Cros, Selevasio Tolofua, Antoine Dupont... et donc Dorian Aldegheri, ils sont désormais six Toulousains retenus avec le XV de France pour le stage de préparation au Tournoi.