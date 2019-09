XV de France - Emmanuel Macron : "Ayez confiance en vous" pour la Coupe du monde de rugby

"Ayez confiance en vous, parce que moi j'ai confiance en vous et les Françaises et les Français aussi", a lancé Emmanuel Macron aux joueurs du XV de France jeudi à Marcoussis avant leur départ pour la Coupe du monde qui débute le 20 septembre au Japon.

"Toute une nation qui vous regarde"

"Tout le monde sera derrière vous dès le 21 (septembre)", a déclaré le chef de l'État. Les Bleus affrontent l'Argentine le 21 septembre pour leur premier match de poule.

"J’ai pris cette habitude avant qu’une de nos équipes parte dans une grande compétition internationale de venir passer un moment en soutien", a-t-il rappelé en référence à ses visites auprès des équipes de France masculine et féminine de football à Clairefontaine avant les Coupes du monde 2018 en Russie et 2019 en France.

"N’oubliez jamais que vous portez beaucoup plus que votre simple maillot pendant cette compétition. Vous avez le maillot de la France et de toute une nation qui vous regarde", a affirmé Emmanuel Macron face aux 31 joueurs retenus pour la compétition.

"Vous n’êtes pas les favoris de cette compétition"

Le président a insisté sur les notions de "confiance" et "d'exigence" auprès du staff du sélectionneur Jacques Brunel.

"Vous n’êtes pas les favoris de cette compétition, on le sait bien. Et vous vous êtes bien fait secouer ces derniers temps y compris par tous les commentaires qu’on a pu lire et je sais combien c’est dur et désagréable", a déclaré le chef de l'État.

Emmanuel Macron était accompagné de la ministre des Sports Roxana Maracineanu et du président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte.

