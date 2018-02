France Bleu : Vous avez besoin absolument d'une victoire face à l'Italie ?

Marco Tauleigne : Il y a un petit peu de pression. On aimerait pouvoir gagner notre premier match dans le Tournoi. Ça n'est pas passé loin sur les deux premiers. A domicile, on a très envie de gagner.

Comment vous vivez tous ces changements à l'intérieur du groupe ?

Il y a eu beaucoup de changements mais les joueurs qui sont sur le terrain sont là depuis le début. Donc les automatismes mis en place depuis un mois sont là. Ça ne nous a pas trop déréglé.

On n'a pas vraiment besoin d'en parler pour savoir qu'il faut éviter de reproduire la même chose et qu'il faut rester concentré sur le match de l'Italie. Il fallait mieux passer un coup de balai.

On vous a reproché votre indiscipline collective en Ecosse. Comment ça se travaille ?

Bonne question. Parfois ce sont des fautes un peu stupides qui ont donné des points à l'adversaire. On verra bien contre l'Italie comment ça se passe. Il faut essayer de réduire ça, de donner moins de points. On va essayer d'être le moins pénalisé possible car on a vu que c'est ce qui nous a fait défaut lors des deux premiers matches. Ça a été beaucoup plus dur contre les Irlandais parce qu'on n'a pas touché énormément de ballons. Mais contre l'Ecosse, on a donné des pénalités très faciles alors qu'il n'y avait pas vraiment d'urgence.

Marco Tauleigne, ici dans l'ombre de Jacques Brunel, estime que le sélectionneur a raison de responsabiliser les joueurs. © Maxppp - Maxppp

Votre avis sur la décision de Jacques Brunel de ne pas modifier son management après la virée nocturne d'Edimbourg et de continuer à vous faire confiance...

Je pense que c'est bien. On est des grands garçons, assez responsables pour savoir qu'elles sont les bonnes décisions ou les mauvaises. Jacques l'a bien compris. Il a toujours été comme ça même à l'Union (ndlr : Bordeaux-Bègles). C'est mieux comme ça que d'être enfermé. On n'a pas vraiment besoin d'en parler pour savoir qu'il faut éviter de reproduire la même chose et qu'il faut rester concentré sur le match de l'Italie. Il fallait mieux passer un coup de balai. L'état d'esprit est bon. Il ne nous manque plus que de gagner un match. On travaille dur à l'entraînement, on est motivé et on a hâte d'en découdre.