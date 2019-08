XV de France : face à l'Italie, la dernière occasion pour les joueurs de se montrer avant le Mondial

Après la défaite samedi à Edimbourg contre l'Écosse, le XV de France retrouve le Stade de France pour son dernier match de préparation contre l'Italie ce vendredi à 21h10. Si ce test ne donnera pas de réelles indications sur l'état de l'équipe, il permettra aux joueurs de se montrer alors que la liste définitive pour le Mondial sera dévoilée lundi soir par Jacques Brunel.

Des places à prendre

La troisième ligne composée de Camara, Picamoles et Lauret joue très gros sur ce match. Autres fois titulaires indiscutables, ils ont été freinés par des blessures et les deux premiers ont été remplaçants pour la double confrontation face à l'Écosse. Pendant ce temps là les réservistes François Cros et Charles Ollivon ont été très bons lors de la première rencontre face au XV du Chardon, et espèrent avoir une place dans la liste.

Romain Taofifenua, autre réserviste aligné lui en deuxième ligne, a une dernière chance de se montrer et d'inverser la tendance. Mais au même moment, Paul Gabrillagues, a obtenu gain de cause auprès de la World Rugby : de 6 semaines, sa suspension pour un déblayage illicite a été ramenée mardi à 3 semaines, et le Parisien à désormais toutes ses chances d’être dans la liste des 31, ce qui diminue par la même occasion celles de Taofifenua.

À l'ouverture, Romain Ntamack aura lui aussi l'occasion de montrer qu'il peut être plus que le remplaçant de Camille Lopez, même s'il semble assuré d'avoir une place dans la liste. D'autant que les Bleus ont besoin d'un buteur fiable après le 3/6 de Lopez contre l'Écosse à Nice.

Essayer de nouvelles choses

C'était déjà le cas lors des deux matchs contre l'Écosse, mais les Bleus vont tenter des combinaisons dans ce match et prendre des risques pour essayer de peaufiner leur jeu. Pour être au meilleur niveau lors de ce Mondial, il faudra notamment que les Français réussissent mieux leurs relances à la main et s'améliorent sur leur jeu au sol.

"Si ça avait été un match du Tournoi ou de Coupe du monde, il y a des situations qu'on n'aurait pas jouées pareil. On serait bête de pas tenter des choses. Aujourd'hui, on est dans une phase où on doit tenter" a ainsi déclaré Jefferson Poirot après la défaite contre l'Écosse. Cela devrait également être le cas face aux Italiens.

Cependant, dans un Stade de France qui pourrait afficher sa pire affluence pour un match du XV de France (30.000 spectateurs attendus), la défait est interdite pour aborder plus sereinement le Mondial japonais. "Il faut passer sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, structuré et sérieux avant d'aborder la Coupe du monde. On ne peut pas se permettre d'être dans l'à-peu-près", explique Jefferson Poirot, capitaine du soir.

Le XV de départ