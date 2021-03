XV de France : face au Pays de Galles, les Toulousains marquent un peu plus leur territoire

On connaît la composition du XV de France qui affrontera samedi soir au Stade de France le Pays de Gallas dans l'avant-dernier match du Tournoi des Six Nations. Aucune surprise et des Toulousains toujours bien installés chez les Bleus : Dupont, Baille et Marchand. Ntamack reste sur le banc.