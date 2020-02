XV de France féminin : les Bleues s'inclinent face aux Anglaises à Pau (19-13)

Pau, France

Tout a commencé par l'entrée en solitaire de la Lonsoise Lise Arricastre, qui fêtait à l'occasion de ce Crunch sa 70e sélection avec le XV de France féminin. Puis le public palois, en reprenant une Marseillaise enflammée, a donné le ton. Mais les Anglaises sont venues gâcher la fête, en l'emportant sans se montrer géniales mais en profitant des failles de la défense tricolore. Cinquième défaite de rang des Bleues contre l'Angleterre.

Les Anglaises démarrent mieux

L'Angleterre, sous un soleil printanier (et 29°C !) a commencé par imprimer une première séquence de plus de deux minutes aux Françaises qui n'ont pas craqué. Mais dans la foulée, suite à une nouvelle séquence défensive de plus de cinq minutes dans ses 22 mètres, le XV de France concède un premier essai signé de l'ailière Dow (0-5, 10e). L'Angleterre monopolise le ballon et les Françaises sont souvent prises à la faute. Sur une pénaltouche puis un ballon porté, Fleetwood double la mise (12-0, 20e).

Il faut attendre la 24e minute pour voir les Bleues réagir et entrer pour la première fois dans les 22 mètres adverses : derrière un bon ballon porté, Gaëlle Hermet trouve un intervalle et sert parfaitement Sansus sur un 2 contre 1 (7-12, 25e). Les Françaises marchent littéralement sur leurs adversaires en mêlée, leur permettant d'occuper, et de se rapprocher encore par le pied de Trémoulière (10-12, 36e). Les Bleues sont menées de deux points à la mi-temps, 10-12.

Les Bleues se heurtent à un mur

En deuxième période, bis repetita. Les Anglaises mettent la pression et passent la ligne, mais l'essai est logiquement refusé pour un passage à vide. Les Françaises se reprennent et occupent la moitié de terrain adversaire, mais la domination - franche - est stérile. Et les Anglaises, sur une de leurs rares incursions marquent sur une action en première main par la meilleure joueuse du monde, Emily Scarratt (10-19, 65e).

C'est encore une fois grâce à la puissance de leur pack que les Bleues entretiennent l'espoir, campent à 5 mètres de la ligne d'en-but adverse, mais ne marquent toujours pas. À la 75e minute, une pénalité de Boudaud, suite à une énième faute anglaise en mêlée, entretient l'espoir (13-19). En vain, les Anglaises conservent le ballon jusqu'à la sirène, et s'imposent 19-13.

Les points

XV de France féminin : 1 essai de Sansus (25e) ; 1 transformation de Trémoulière (25e) ; 2 pénalités de Trémoulière (36e) et Boudaud (75e).

XV d'Angleterre féminin : 3 essais de Dow (9e), Fleetwood (19e) et Scarratt (63e) ; 2 transformation de Scarratt (20e, 63e).

Les équipes

XV de France féminin : 15. Trémoulière ; 14. Boujard, 13. Boudaud, 12. Vernier (22. Kondé, 5e ; puis 12. Vernet, 17e ; puis 22. Kondé, 35e), 11. Banet (23. M. Ménager, 52e) ; 10. Bourdon, 9. Sansus (21. Peyronnet, 65e) ; 7. Hermet (cap), 8. R. Ménager, 6. Ferer (20. Annery, 47e) ; 5. Fall (19. N'Diaye, 47e), 4. Forlani ; 3. Deshaye (18. Joyeux, 63e), 2. Sochat (16. Thomas, 59e), 1. Arricastre (17. Traoré, 52e).

XV d'Angleterre féminin : 15. McKenna ; 14. Dow, 13. Scarratt, 12. Harrison (22. Reed, 56e), 11. Breach ; 10. Daley-McLean, 9. Hunt (21. Riley, 56e) ; 7. Fleetwood (20. Harper, 62e), 8. Hunter (cap), 6. Beckett ; 5. Aldcroft, 4. Cleall (19. Millar-Mills, 76e) ; 3. Brown (18. Bern, 42e), 2. Cokayne (16. Davies, 45e), 1. Botterman (17. Cornborough, 49e).