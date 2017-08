XV de France féminin - Julie Duval - "On aurait tellement aimé aller plus loin dans cette aventure"

La France a remporté samedi soir la petite finale de la Coupe du Monde de Rugby face aux Etats-Unis 31-23. Les deux normandes Annaëlle Deshayes et Julie Duval repartent d'Irlande avec une médaille de bronze autour du cou. Julie Duval, aura eu droit à un soutien actif des filles de l'Ovalie Caennaise

Julie Duval, dans cette Coupe du Monde, seule l'Angleterre aura réussi à vous barrer la route de la finale.

On est déçue pour avoir perdu face aux Anglaises. Cela nous prive de la finale. On aurait tellement aimé aller plus loin dans cette aventure. après, on est quand même satisfaite de notre troisième place. Il a fallu aller chercher ce match. On a réussi à l'avoir. On est satisfaite de nous par rapport à la médaille de bronze même si on aurait aimé avoir plus.

En 2014, vous n'aviez pas pu participer à la Coupe du Monde. Vous faisiez partie des 4 dernières joueuses à sortir du groupe. Je suppose que cette coupe du monde en Irlande, vous l'avez vécue pleinement?

Oui, pleinement. Ça fait toujours plaisir d'être retenu pour la Coupe du Monde. En effet en 2014 j'ai été écarté de cette Coupe du Monde. C'était une belle revanche à prendre. Je me suis fait plaisir et le fait de ramener une médaille de Bronze, c'est toujours agréable même si on aurait tellement aimé avoir une autre médaille.

C'est une compétition qui a été suivie. Vous avez battu des records d'audience en France?

Oui, on a eu les chiffres après les matchs. Cela fait toujours plaisir. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui entend parler de nous et le jeu qu'on produit les intéresse. On est super contente de donner le maximum pour que justement cela donne envie à de plus en plus de gens de venir nous regarder.

Que retiendrez-vous de cette Coupe du Monde?

J'ai pas forcément d'images en particulier. Après, franchement, on a vécu trois semaines avec un groupe formidable, des joueuses extraordinaires qui n'avaient qu'un seul but celui de remporter cette Coupe du Monde. Après on a échoué face à l'Angleterre mais on a réussi à se remobiliser pour aller chercher cette troisième place et franchement ça fait chaud au cœur de la remporter avec ce groupe-là. C'est vraiment un groupe formidable.

Vous pensez que cette compétition peut donner encore un petit coup de boost au Rugby féminin en France?

Je pense. Il n'y a qu'à voir l'audimat. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à le regarder donc je pense que cela va donner envie aux jeunes de vouloir le pratiquer et de venir dans les clubs voir ce que c'est et justement faire exactement la même chose qu'on a pu faire nous sur le terrain, prendre du plaisir et jouer au rugby.

Je suppose que vous avez entendu des tribunes les encouragements de vos partenaires de club de l'Ovalie Caennaise qui avaient fait le déplacement en Irlande. Elles avaient même fait une chanson pour vous?

(rire) Tout à fait, oui, je les ai entendues dans le Stade à chaque fois qu'elles sont venues. C'est vraiment super, c'est hyper agréable justement de partir en Irlande et d'avoir des proches qui viennent nous encourager. Elles venaient pour en profiter aussi. Elles ont fait un tournoi qu'elles ont remporté.