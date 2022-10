XV de France féminin : l'ascension fulgurante de la Blagnacaise Mélissande Llorens

A 20 ans, Mélissande Llorens est une des plus jeunes joueuses du XV de France qui va disputer dès samedi 8 octobre la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande. Focus sur l'ailière blagnacaise.

Une première sélection il y a moins d'un an

Mélissande Llorens fait partie des neuf Blagnacaises retenues pour cette Coupe du Monde. Le report du Mondial d'une année, lui a sans doute permis d'être là aujourd'hui. En effet, elle a connu sa première sélection il y a moins d'un an. C'était en novembre dernier. Elle a ensuite disputé le Tournoi des 6 Nations au printemps. Bilan : cinq sélections et déjà trois essais inscrits avec les Bleues. "Il y a un an, je ne m'imaginais pas du tout en être là aujourd'hui. C'est que du nouveau, je découvre tout ça. Tout s'est enchaîné très vite et je n'étais pas trop préparée. C'est beaucoup d'émotion. Surtout à mon âge, je suis très reconnaissante d'être là", explique la jeune ailière.

à lire aussi SÉRIE - Le XV de France féminin, entre monde amateur et professionnel

"Gagner avant les garçons ? Ce serait ouf"

Arrivée au pôle espoir à Toulouse à 15 ans, après avoir touché ses premiers ballons dans les Landes, elle fait aujourd'hui le bonheur de Blagnac. Et caresse un rêve : un titre de championne du monde avant le XV de France masculin. "Cela reste dans un coin de la tête. On a envie d'être championnes du monde avant eux ! Ce serait ouf. Toutes ces petites filles qui nous regardent à la télé... En passant par des résultats sportifs, ça incitera beaucoup de jeunes à vouloir débuter."

Le XV de France féminin débutera samedi 8 octobre (à 3h15 du matin heure française) sa Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Ce sera face à l'Afrique du Sud.