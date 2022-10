XV de France féminin : la compo du premier match des Bleues au Mondial face à l'Afrique du Sud

Le XV de France féminin débute ce samedi 8 octobre (à 3h15 du matin heure française) sa Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, face à l'Afrique du Sud. Ce mercredi 5 octobre, le staff annonce la composition du groupe qui jouera ce premier match.

La composition

Parmi les 23 joueuses sélectionnées, on retrouve 8 Blagnacaises (Clara Joyeux, Charlotte Escudero, Marjorie Mayansss, Emilie Boulard, Fabrielle Vernier, Coco Lindelauf, Queyroi Lina et Melissande Llorens) et 4 Toulousaines (Céline Ferer, Lauren Sansus, Gaelle Filopon et Pauline Bourdon). A noter que Gaëlle Hermet capitaine du Stade et du XV de France, a été annoncée de retour de blessure hier mais elle n'est pas dans le groupe. Au total 9 Blagnacaises et 5 Toulousaines se sont envolés en Nouvelle-Zélande.

Une série inédite sur France Bleu Occitanie

