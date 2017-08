XV de France Féminin - Les filles de l'Ovalie Caennaise à Dublin derrière Julie Duval

L'équipe de France de Rugby féminin affronte ce jeudi soir à Dublin l'Irlande, le pays organisateur de la Coupe du Monde. La Caennaise Julie Duval figure parmi les joueuses retenues pour chercher une qualification en demi-finale contre les Irlandaises. Elle pourra compter sur du soutien des tribunes

Le voyage et les billets sont retenus depuis janvier. Les filles et le staff de l'Ovalie Caennaise sont décidées à soutenir à partir de ce jeudi soir l'équipe de France et leur partenaire de club, Julie Duval.

Elles sont une vingtaine à avoir programmé leur réveil pour décoller de Beauvais direction l'Irlande. Elles y resteront jusqu'aux finales (26 août) de la Coupe du Monde.

Je pense qu'elle va être surprise de tous les chants, de nous voir aussi nombreuses dans les tribunes.

"Julie est au courant qu'on vient, explique la joueuse caennaise Mayilis Clozier, qui s'est chargée de l'organisation du voyage de soutien. Mais je pense qu'elle va être surprise de tous les chants, de nous voir aussi nombreuses dans les tribunes. J'espère qu'on va montrer notre voix, qu'on va pouvoir l'encourager à fond et qu'elle fera un super match."