La première composition de Jacques Brunel à la tête du XV de France était attendue. Elle n'a révélé aucune surprise majeure. Comme annoncé, le Gersois a appliqué la politique de l'homme en forme.

Un XV de départ sans Toulousain

Le seul joueur du Stade Toulousain présent dans le groupe de 23, le demi de mêlée Antoine Dupont, sera remplaçant au coup d'envoi. C'était déjà le cas face au Japon en novembre et pour le coup c'est un petit événement. C'est arrivé à l'été 2016 lors de la tournée en Argentine, et en 2008 lors de celle en Australie (lors d'un match disputé le même jour que la finale du championnat à laquelle prenait part le Stade Toulousain). Hormis ces situations particulières, il faut remonter à 2002 pour trouver trace d'un match du Tournoi sans Toulousain dans le XV de départ. C'était un France-Angleterre remporté par les Français (20-15), et cela semble une éternité.

Antoine Dupont (à droite) écoute les consignes de l'entraîneur des 3/4 des Bleux, l'ancien Stadiste Jean-Baptiste Elissalde. © Maxppp - Laurent Theillet

"C'est bien qu'il y en ait au moins un, disait cette semaine Gaël Fickou le 3/4 centre, un des absents de la liste de Jacques Brunel. On a eu l'habitude d'y être à chaque fois, donc ça fait drôle de ne pas y être cette fois-ci. C'est aussi frustrant, mais d'autres clubs et d'autres joueurs émergent, c'est le haut-niveau, et c'est à nous de faire en sorte collectivement et individuellement avec le Stade Toulousain de se donner le droit d'y retourner".

De son côté Jacques Brunel a justifié son choix en expliquant que Machenaud avait "plus de maturité. Il peut prendre les responsabilités plus facilement, analyser plus aisément le contexte du match, prendre des initiatives et libérer un peu l'ouvreur de certaines charges".

Heureusement, le Stade Toulousain peut s'appuyer sur son équipe féminine puisque Gaëlle Hermet, la capitaine du XV de France, porte les couleurs des Rouge et Noir. La 3/4 centre stadiste Camille Boudaud sera également titulaire tout comme la Blagnacaise Marjorie Mayans. Et puis en équipe de France des moins de 20 ans, trois Toulousains seront titulaires : Romain Ntamack, Daniel Brennan et Maxime Marty.

Palis de retour à temps

À l'arrière Geoffrey Palis, le joueur du Castres Olympique, va connaître sa première sélection en Bleu. Déjà appelé par le passé sous les mandats de Philippe Saint-André et Guy Novès pour des stages préparatoires sans être retenu au final, cette fois c'est la bonne pour le natif d'Albi. Victime d'une rupture des ligaments croisés au printemps dernier, il a repris juste à temps pour postuler. Palis a disputé un match de Top 14 et deux rencontres de Champions Cup à chaque fois comme titulaire.

"Palis fait un très bon retour, on connait ses qualités, note Jacques Brunel. Il va nous apporter une certaine assurance sous les ballons hauts, il a un gros pied gauche". Pour retrouver un Castrais titulaire en équipe de France pour le Tournoi, il faut remonter à 2015, il s'agissait alors de Rémi Lamerat.