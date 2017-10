XV de France : Goujon blessé, six joueurs de l'UBB dont Tauleigne pour affronter les All Blacks

Loann Goujon, victime d'une fracture du nez, n'a pas été retenu pour jouer les All Blacks le 11 novembre au stade de France. Serin, Poirot, Maynadier et Ducuing sont dans le groupe ainsi que Tauleigne appelé pour la première fois. Yann Lesgourgues jouera lui contre le Blacks le 14 novembre à Lyon.

Si Loann Goujon ne s'était pas fracturé le nez à l'entraînement hier mardi, le troisième ligne de l'Union Bordeaux Bègles aurait certainement figuré sur l'une des deux listes de Guy Novès révélées ce mercredi pour les deux premiers matches du XV de France face à la Nouvelle-Zélande. Et l'UBB aurait du même coup été le principal club fournisseur des Bleus à égalité avec Clermont. L'Union laissera tout de même six joueurs à la disposition de l'équipe de France dont cinq à partir de dimanche, au lendemain du déplacement sur la pelouse du Racing 92.

La nouveauté Marco Tauleigne

Pour le match du 11 novembre au stade de France, Guy Novès a appelé sans surprise Baptiste Serin, en concurrence avec Antoine Dupont en demi-de-mêlée, et Jefferson Poirot qui part favori pour débuter au poste de pilier gauche. Il a également retenu Nans Ducuing, le joueur de la liste élite qui a gagné le plus de mètres (77 en moyenne) balle en main depuis le début de saison en Top 14. Clément Maynadier sera également de l'aventure, en balance avec Christopher Tolofua pour être la doublure de Guilhem Guirado au talon. Et Marco Tauleigne en troisième ligne. C'est une première pour le jeune (24 ans) joueur de l'UBB qui a connu les Bleus avec les moins de 20 ans puis les Barbarians en juin dernier en Afrique du Sud.

Yann Lesgourgues pour le deuxième match

Le sixième bordelais appelé figure dans la deuxième liste de Guy Novès. Yann Lesgourgues est le favori pour débuter en demi de mêlée le 14 novembre à Lyon contre les Blacks. Un match qui ne sera pas considéré comme un véritable test-match mais qui permettra à l'ancien biarrot de démontrer sa capacité à se hisser au plus haut niveau international. Les joueurs retenus pour cette rencontre ne sont convoqués que le 11 novembre et non dès dimanche. Voilà qui évite un joli casse-tête à Jacques Brunel qui pourra compter sur son demi de mêlée pour aller jouer à Toulouse le 4 novembre. Gauthier Doubrère et le jeune Jules Gimbert seront là pour l'épauler. Et Guy Novès n'a pas appelé Sébastien Taofifenua, qui crève pourtant l'écran depuis le début de saison. Poirot et Tao absents en même temps, cela aurait été un problème encore plus important pour le staff bordelais.