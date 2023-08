XV de France : Grégory Alldritt capitaine, et Antoine Hastoy titulaire ce samedi face aux Fidji

Après une double confrontation face à l'Ecosse, le XV de France poursuit sa préparation pour la coupe du monde de rugby, qui débutera le 8 septembre prochain face à la Nouvelle- Zélande. Pour la rencontre face aux Fidji ce samedi à Nantes, la composition du groupe France est teintée de jaune et de noir. Six joueurs maritimes sont retenus par le staff de Fabien Galhié. Cinq débuteront, et un sixième sur le banc :

Uini Atonio ( 51 sélections )

( 51 sélections ) Grégory Alldritt ( 40 sélections ) première fois capitaine avec le XV de France

( 40 sélections ) première fois capitaine avec le XV de France Jonathan Danty ( 21 sélections )

( 21 sélections ) Pierre Bourgarit ( 9 sélections ) remplaçant face aux Fidjis

( 9 sélections ) remplaçant face aux Fidjis Reda Wardi ( 7 sélections )

( 7 sélections ) Antoine Hastoy ( 2 sélections )

Uini Atonio, le pilier du Stade Rochelais débutera en poste 3. La semaine dernière, Uini Atonio était remplaçant. Le staff avait tenté l'option Aldegheri au poste de pilier droit. Une première ligne entièrement toulousaine avec à gauche Baille, et Marchand au talon. Avec la blessure de Cyril Baille, Reda Wardi, un autre rochelais entre en piste à gauche.

Alldritt, capitaine du XV de France pour la première fois de sa carrière

En troisième ligne, Grégory Alldritt enchaîne, et sera capitaine du XV de France pour la première fois de sa carrière. Un brassard récupéré en l'absence d'Antoine Dupont, ménagé pour ce choc.

Et puis même si ce choix n'a rien de définitif, après la blessure au genou de Romain Ntamack, forfait pour le mondial, c'est finalement Antoine Hastoy, l'ouvreur Rochelais qui débutera face aux Fidjis. Matthieu Jalibert de l'UBB est sur le banc, mais pourrait bien lui être testé face à l'Australie le 27 août prochain. Un choix devra ensuite s'opérer sur ce poste pour déterminer qui débutera face à la Nouvelle-Zélande. Antoine Hastoy, réputé "plus gestionnaire" tiendrait la corde face à un Matthieu Jalibert plus offensif.

Enfin au poste de centre, inamovible, Jonathan Danty est de nouveau sur la feuille de match en 12. Pierre Bourgarit remplaçant la semaine dernière est une nouvelle fois dans le groupe prêt à disputer une place de n°2 derrière Marchand avec Mauvaka.