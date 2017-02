XV de France - Guy Novès : "Loann Goujon apporte une dose supplémentaire de puissance"

Guy Novès a justifié la titularisation de Loann Goujon, seul changement apporté au XV de France pour affronter l'Ecosse dimanche (16 heures) au Stade de France. Le sélectionneur met aussi la pression en réclamant une victoire impérative à ses joueurs. Interview.

France Bleu : Un seul changement pour dimanche, le retour de Loann Goujon. Qu'en attendez-vous ?

Guy Novès : Loann était tout près du XV de départ. Il n'est sorti en novembre que sur blessure. Il est bien revenu, il est en pleine forme, concerné et concentré. Sur un plan plus technique, il doit amener une dose supplémentaire de puissance pour notre pack. On perdra peut-être un peu dans le secteur aérien mais on va gagner dans le secteur de la puissance. Pour en avoir discuté avec Emile Ntamack, son entraîneur à l'UBB, Loann fait de très bons matches en club, il a transformé sa façon d'aborder la compétition et l'entraînement. C'est quelqu'un qui progresse et qui mérite de récolter les fruits de son travail.

Vous gardez quasiment les mêmes ?

Si on avait tout changé, on aurait pensé qu'on n'était pas satisfait des garçons qui ont perdu de 3 points en Angleterre. Je pense que les joueurs ont quand même rempli leur contrat même s'il nous faut gagner du caractère pour terminer correctement les matches. Jusqu'à présent, j'ai pu me contenter de ces défaites frustrantes car on a quand même affronté l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. On a vu que l'équipe de France était capable de rivaliser face aux grandes nations. Il faut maintenant passer la vitesse supérieure et faire basculer les matches qui se jouent de peu. C'est l'étape suivante. Il faut récompenser notamment tous ceux qui nous supportent.

Vous avez l'impression que l'équipe d'Ecosse a franchi un palier ces derniers temps ?

Déjà en coupe du monde, l'équipe d'Ecosse avait gagné son quart de finale contre l'Australie et aurait dû être en demie (une faute d'arbitrage avait offert la pénalité victorieuse à l'Australie, NDLR). On l'a vu également en coupe d'Europe avec l'équipe de Glasgow capable de venir faire une performance sur le terrain du Racing 92. Ce sont les mêmes joueurs mais avec un état d'esprit différent. Ils ont pris confiance en eux. Et samedi dernier, l'Ecosse n'a pas surpris l'Irlande, elle a battu tout simplement l'Irlande. Vern Cotter (le sélectionneur écossais, NDLR) est en place depuis un moment. Il a trois ans d'avance sur nous. Imaginez ce que l'on aura pu mettre en place dans trois ans.

Mathieu Bastareaud n'est toujours pas dans le groupe. Pourquoi ?

Je ne le connaissais pas et je découvre quelqu'un d'adorable. Et l'évolution humaine dans le groupe est capitale. Je pense qu'il a saisi ce qu'on attendait de lui. On a discuté avec Jeff Dubois de la possibilité de le mettre dans les 23 mais sa petite blessure en cours de semaine ne lui a pas permis de s'entraîner. Il sait que s'il progresse, il pourra revenir avec nous.

►►► A lire aussi : France-Ecosse, un seul changement dans le XV de départ