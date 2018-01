Après avoir contesté son licenciement pour faute grave après son éviction du poste de sélectionneur du XV de France, Guy Novès saisit le conseil des prud’hommes.

Dans une interview accordée au journal du Midi Olympique, Guy Novès révèle que les négociations avec la Fédération Française de Rugby (FFR) n'avancent pas. Le délai de 15 jours depuis la réception de son courrier de licenciement étant passé il est en droit de déposer un dossier au greffe.

"A ce stade d'avancement de notre dossier, cette saisine des prud'hommes est normale et nécessaire. Si je le fais, c'est que rien ne s'est passé pour que je ne le fasse pas. Pour le moment", a confié l'ancien entraîneur du Stade Toulousain dans un entretien au journal spécialiste du rugby.

"Je suis marqué"

Et d'ajouter : "Je n'ai plus eu Bernard Laporte. Il m'avait appelé la veille de recevoir ma lettre de licenciement. Une discussion correcte. Bizarrement, il avait même l'air embêté. Il a essayé de me faire comprendre qu'il ne pouvait pas faire autrement. Que cette décision était réfléchie, de son point de vue. C'est le seul moment où j'ai échangé directement avec lui. Ce fut une des rares fois, d'ailleurs, au cours de cette dernière année".

Une épreuve que l'ancien sélectionneur appréhende : "Je suis marqué le matin, le soir, la journée. Je suis marqué, oui, extrêmement. Je considère anormal ce qui m'arrive, après autant d'années de loyaux services auprès des gens pour lesquels je m'étais engagé. (...) Ce qui m'arrive aujourd'hui, la manière dont ça m'a été présenté et celle dont ça impacte ceux qui m'entourent... (il marque une pause) Non, je ne suis pas reparti du tout de l'avant".