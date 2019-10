XV de France : Jacques Brunel "assume" sa décision pour Thomas Ramos

Toulouse, France

Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France, s'est expliqué au sujet du cas Thomas Ramos. Rentré prématurément en France après une blessure à la cheville guérie expressément.

Jacques Brunel : "Je l'assume"

"J'assume, j'avais le rôle de faire le choix de changer le joueur ou pas. J'ai pris cette décision, cette responsabilité parce que je pensais que c'était la meilleure décision pour l'équipe de France", a déclaré le sélectionneur à Oita, où les Bleus préparent depuis leur quart de finale qu'ils joueront le 20 octobre.

"Il y a un diagnostic qui a été fait, il y a des imageries qui sont les mêmes ici qu'à Toulouse, il y a une évaluation de l'indisponibilité qui a été évaluée à environ dix jours, toujours avec (l'incertitude) de savoir si c'est neuf ou si c'est onze", a justifié Brunel, comme le rapporte l'AFP. "Nous on a deux matches à jouer, en l’occurrence les Tonga et l'Angleterre, on n'a pas encore le résultat de l'Angleterre contre l'Argentine (39-10, qui rapproche la France des quarts de finale, NDLR) et on a besoin d'avoir deux arrières à 100% disponibles."

Ramos a joué l'intégralité du derby face à Castres

Depuis quelques jours, le cas Thomas Ramos fait beaucoup parler. Blessé ? Pas blessé ? L'arrière a disputé samedi l'intégralité du derby face à Castres avec le Stade Toulousain.