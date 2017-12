XV de France : Jacques Brunel balaie la rumeur

Alors que son nom circule depuis quelques jours comme possible remplaçant à la tête des Bleus en cas d'éviction de Guy Novès, le manageur de l'Union Bordeaux-Bègles Jacques Brunel estime cette rumeur "totalement infondée".

"Serez-vous le prochain sélectionneur du XV de France ? " La question lui a bien sûr été posée ce lundi lors de la conférence de presse du club girondin au stade André-Moga de Bègles et la réponse a été claire. "Non, non. Moi je suis manageur de l'UBB. C'est infondé, totalement."

Avant, quand il n'avait pas d'occupations, il m'appelait. Maintenant qu'il est président de la fédé, c'est fini, il ne m'appelle plus. Trop occupé le garçon.

Alors que Bernard Laporte n'a pas encore annoncé s'il allait ou non se séparer de l'actuel sélectionneur après une tournée de novembre ratée et un bilan largement déficitaire (7 victoires en 21 matches), des noms de remplaçants potentiels ont circulé. Et parmi eux, deux proches du patron de la FFR, Pierre Mignoni, entraîneur du LOU, et Jacques Brunel qui entraînait, sous ses ordres, les avants tricolores de 2001 à 2007.

Celui qui est depuis le printemps dernier le manageur de l'UBB dément également avoir été contacté au téléphone par le président de la Fédération. "Il ne me dit plus rien Bernard Laporte, glisse-t-il en souriant, ça fait des années qu'il ne me dit plus rien, depuis qu'on s'est quittés. Avant, quand il n'avait pas d'occupations, il m'appelait. Maintenant qu'il est président de la fédé, c'est fini, il ne m'appelle plus. Trop occupé le garçon."

Jacques Brunel est arrivé à l'UBB comme entraîneur des avants à l'été 2016 avant de prendre les rênes de l'équipe après le départ de Raphaël Ibanez. © Radio France - Justine Hamon

Le XV de France entamera le 3 février un Tournoi à hauts risques avec les réceptions de l'Irlande, de l'Angleterre et de l'Italie ainsi que des déplacements en Ecosse et au Pays de Galles.