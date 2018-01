Après une première en Bleu soldée en novembre par un KO au bout de quinze minutes, le troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles retrouve l'équipe de France ce lundi en compagnie de ses coéquipiers Jefferson Poirot et Matthieu Jalibert. Avec un désir de revanche et l'espoir de pouvoir s'y installer.

France Bleu Gironde : Qu'attendez-vous de cette quinzaine à Marcoussis sous les ordres du nouveau staff ?

Marco Tauleigne : On va voir comment ça va se passer. Ils vont nous mettre au clair sur le fonctionnement avec les entraîneurs. Je vais essayer d'être le plus concentré et le plus appliqué possible pour faire de bons entraînements.

Pour vous, c'est presque une découverte ?

Même si j'y suis déjà allé une fois, pour moi c'est encore la découverte parce que je n'y suis pas resté longtemps. Il faut le prendre aussi comme une opportunité. J'ai la chance de pouvoir faire partie du groupe. C'est une chance qu'il faut que je saisisse pour m'offrir peut-être plus de temps avec l'équipe de France.

En l'absence de Louis Picamoles, vous êtes le seul numéro huit de métier retenu...

Je ne sais pas. Kevin Gourdon et Anthony Jelonch jouent parfois en huit. Je ne sais pas ce que Jacques (ndlr : Brunel) a comme plan. On verra bien. Je ne vais pas me mettre de pression, jouer mon rugby, être moi même. On verra par la suite.

Avoir eu Jacques Brunel comme entraîneur à Bordeaux, c'est un avantage ?

Non, si ce n'est pour l'adaptation. Je ne pense pas que Jacques fera de cadeaux aux joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles parce qu'il a été notre manageur. S'il doit nous dire merde, il nous dira merde. On sera tous logés à la même enseigne.

Pour Marco Tauleigne, l'expérience XV de France avait tourné court à Lyon. © Maxppp - Maxppp

Envie de croquer à pleines dents dans ce stage ?

Bien sûr. J'ai hâte d'y retourner. Ça avait été très court la première fois (ndlr : trois jours à Lyon), j'étais très triste de n'avoir joué que très peu de temps et de quitter le groupe suite au KO. C'est un peu une revanche pour moi. J'ai envie de la prendre à fond.