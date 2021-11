XV de France : Jalibert et Woki maintenus à Bordeaux face à la Georgie

Même si leur association n’a pas été très convaincante samedi dernier face à l’Argentine (29-20), Matthieu Jalibert, au poste de numéro 10, et Romain NTamack, décalé au centre, vont remettre le couvert face aux Géorgiens. Épaulé par Antoine Dupont, le demi d’ouverture bordelais (13 sélections) sera une nouvelle fois à la baguette d’un XV de France dont on attend qu’il monte en puissance à une semaine du choc face aux All Blacks.

Woki en deuxième ligne

S’il n’a pas touché aux lignes arrières à l'exception de la titularisation de l'ailier Matthis Lebel, le staff a décidé de changer quelques éléments dans son pack. La curiosité c’est la montée de Cameron Woki en deuxième ligne, poste que le flanker n’a jamais occupé en club depuis ses débuts chez les pros en 2017. Un repositionnement destiné à dynamiser un huit de devant qu’intègrent Uini Atonio, Romain Taofifenua, Grégory Aldritt et Sekou Macalou.

Dixième sélection pour Cameron Woki. © AFP - Franco Arland / Hans Lucas

Comme la semaine dernière, le demi de mêlée de l’UBB Maxime Lucu débutera sur le banc des remplaçants. En espérant cette fois pouvoir en sortir pour disputer ses premières minutes sous le maillot bleu.

