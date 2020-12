XV de France : Jalibert, l’impatient anglais

Le 2 février dernier au Stade de France, Matthieu Jalibert avait passé une poignée de minutes sur la pelouse face à l’une de ses idoles, l’ouvreur anglais Owen Farrell. Dimanche, c’est dans la peau d’un titulaire qu’il devrait croiser à nouveau la route du capitaine du XV de la Rose.

« C’est un joueur qui m’inspire beaucoup, avoue-t-il, il fait partie des meilleurs demi d’ouverture au monde. C’est toujours une belle opportunité et toujours un plaisir de pouvoir affronter des joueurs de classe mondiale. On a la chance de jouer contre des grands joueurs et j’apprends beaucoup en les regardant et en jouant contre eux. »

A l’UBB , il est au-dessus mais il ne faut pas brûler les étapes au niveau international.

Après une « prestation solide » face à l’Italie, le XV de France, rajeuni et privé de ses cadres, sait que la route va s’élever sérieusement face au finaliste de la dernière coupe du monde qui n’a encaissé que deux essais depuis le début de la compétition et qui n’a plus perdu depuis sa défaite (24-17) à Paris en début d’année.

Organisation et instinct

« Ça va être dur mais ça va être un bel apprentissage pour ce groupe, assure l'ouvreur. Je ne sais pas si on peut parler de peur. Je pense que c’est une belle opportunité de se frotter à ce qui se fait de mieux sur la scène internationale. Même s’il y a eu beaucoup de rotation, on travaille bien et on sera motivé à l’idée de se mesurer à une équipe qui est redoutable de par son efficacité. C’est plus une opportunité et une chance de pouvoir s’évaluer face à ce type d’équipe que de la peur. »

Matthieu Jalibert devrait honorer sa huitième sélection à Twickenham. © Maxppp - Maxppp

Scruté de près depuis qu’il a pris la place de Romain NTamack en Ecosse, Matthieu Jalibert s’est pour l'instant fondu dans le projet collectif. Quitte à réfréner son rugby d’instinct basé sur ses qualités d'attaquant.

« A l’UBB , il est au-dessus mais il ne faut pas brûler les étapes au niveau international, prévient le consultant rugby de France Bleu et ancien demi de mêlée du XV de France, Guy Accoceberry. Il doit prendre ses marques, ses repères. Il est dans son rôle de faire jouer les autres. Je pense qu’au fur et à mesure des matchs il faudra qu’il prenne plus d’initiatives. Ça viendra tout seul et ce match contre l’Angleterre est le bon match parce que c’est là qu’il va devoir montrer qu’il est capable d’être aussi un animateur et un patron. Il ne faut surtout pas qu’il reste dans le cadre du ‘je fais jouer, j’organise’.»

L’élève Jalibert passera donc un test sur la pelouse de Twickenham. Un test qui en dira plus sur sa capacité à être autre chose que la doublure du Toulousain. Etiquette que lui ont déjà et peut-être un peu vite collée beaucoup d’observateurs.