XV de France - Jalibert : "On s'est envoyé comme des chiens"

Pour sa cinquième titularisation avec le XV de France, le numéro dix de l'Union Bordeaux-Bègles est resté 80 minutes sur la pelouse de l'Aviva Stadium. S'il a inscrit cinq points au pied, le jeune Girondin a surtout passé son temps à contenir les assauts irlandais.

C’est important pour l’Equipe de France, c’est important pour notre public, c’est important pour la construction de notre groupe.

"Ça a été un combat qui a été dur, qui a été rude, on s’est envoyé pendant 80 minutes comme des chiens. Forcément on était très contents mais la joie était mesurée parce qu’on garde en tête les échéances qui vont arriver. Ce soir on a gagné un grand match, on est très contents de la performance, on reste mesurés parce qu’on n’a rien gagné non plus et il faut se concentrer sur ce qui arrive. C’est une première depuis dix ans, c’est important pour l’Equipe de France, c’est important pour notre public, c’est important pour la construction de notre groupe. Il y avait de la satisfaction, de la joie mais c’était quand même contrôlé et mesuré."

Prochain rendez-vous pour les Bleus le dimanche 28 février à 16h au Stade de France face à l'Ecosse.