XV de France - Jefferson Poirot : "On a matière à travailler"

Il a quitté la pelouse du Tokyo Stadium à la 67ème minute et a vu dans la foulée, Benjamin Urdapilleta permettre aux Argentins de prendre le score pour la première fois puis Camille Lopez passer le drop de la victoire. Mais avoue n'avoir pas eu la force de regarder la pénalité, manquée, d'Emiliano Boffelli à la dernière minute.

"J'avais vu un scénario serré. Ce n'était pas une fin comme ça que j'avais imaginée mais j'avais mille fois vu une victoire de la France donc je suis assez content."

Content mais aussi conscient d'être passé à côté de la catastrophe après quarante premières minutes bien maîtrisées (20-3). Jefferson Poirot sait que les Bleus ont fait un pas vers les quarts de finale. Mais qu'ils ne sont pas à l'abri d'un accident face aux USA (2 octobre) puis au Tonga (6 octobre).

Jefferson Poirot et Charles Ollivon communient avec les supporters français présents au Tokyo Stadium. © AFP - Franck Fife

"Ce match est très important mais derrière, on se connaît aussi, on sait qu'on n'a pas le droit de louper les deux prochains. Ça, on l'a dit. On a dit qu'on le gagne ou qu'on le perde, la coupe du monde ne serait pas terminée. On est prévenus. On a matière à travailler parce que cette deuxième mi-temps n'est pas bonne, il ne faut pas se le cacher. On va repartir au boulot avec deux gros matches qui nous attendent et, j'espère, une finale contre l'Angleterre. La France doit sortir de poule, c'est une obligation et une exigence qu'on doit avoir entre nous."

Jefferson Poirot : "Cette deuxième mi-temps n'est pas bonne" Copier

Agacé par l'arbitrage en mêlée fermée de l'Australien Angus Gerdner, Jefferson Poirot l'a aussi été par l'attitude des Argentins dans une fin de rencontre marquée par un début de bagarre générale. "Peut-être que l'énergie qu'ils ont perdue à parler cette semaine leur a manqué à la fin. Sur la dernière action, ils viennent essayer de nous 'chacailler' alors que le match est fini. Ça n'a aucun intérêt mais bon, c'est le côté sanguin et latin."