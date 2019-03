XV de France : Jefferson Poirot espère évacuer le "traumatisme" de Twickenham à Dublin

Bordeaux, France

Avez-vous l'impression que l'Irlande est un peu moins flamboyante que l'année dernière ?

Jefferson Poirot : Je n'ai pas l'impression qu'ils sont un peu moins bien, j'ai surtout l'impression que les Anglais sont beaucoup mieux. Les Anglais ont fait un gros match là-bas mais l'Irlande est allée gagner à Murrayfield. Ça reste la meilleure nation européenne. Ils ont eu un petit accroc contre l'Angleterre mais en réalité ils ont vite montré que ce n'était qu'un accroc. Il faut prendre cette équipe très au sérieux.

Quand on se fait botter le cul comme on s'est fait botter le cul en Angleterre, la moindre des choses c'était de gagner contre l'Ecosse.

Allez-vous à Dublin pour faire un coup ?

Contre une équipe comme ça et dans la situation où on est, ce serait tellement prétentieux de dire qu'on y va pour faire un coup. C'est une équipe complète, une équipe qui va nous permettre de nous tester, de nous étalonner, savoir un peu où on en est, savoir si on a progressé depuis ce match en Angleterre. C'est un peu le même contexte. On va savoir si on a réussi à faire du chemin.

Pensez-vous être à l'abri d'un scénario comme celui vécu en Angleterre ?

J'espère parce que l'Angleterre c'est quand même un traumatisme. Quand on se fait botter le cul comme on s'est fait botter le cul en Angleterre, la moindre des choses c'était de gagner contre l'Ecosse, d'apprendre de ses erreurs et de ne pas recommencer. Si on est des hommes, on est obligés d'être beaucoup plus présents qu'en Angleterre. A titre personnel, ça a été une des mes plus grosses hontes rugbystiques. C'est impossible d'accepter encore ça.