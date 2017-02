XV de France : Jefferson Poirot invité ce vendredi matin de la matinale de France Bleu Gironde

A la veille du début du Tournoi des Six Nations, le pilier des Bleus et de l'Union Bordeaux-Bègles sera en direct dans nos studios de 8h à 8h30. On parlera bien sûr du choc entre l'Angleterre et la France samedi à Twickenham.

C'est un crunch qu'il aurait tant aimé disputer, histoire de prendre une revanche sur ces Anglais qui étaient venus s'imposer l'an dernier au Stade de France. Blessé au mollet, Jefferson Poirot manquera l'édition 2017 du Tournoi des Six Nations alors que Guy Novès avait fait de lui le numéro un sur la gauche de la première ligne tricolore.

Premier supporter des Bleus

Une blessure à l'épaule faux aux Samoa avait déjà réduit sa tournée de novembre à la portion congrue. Le Périgourdin ronge donc son frein depuis de longues semaines mais il sera à coup sûr le premier supporter des Bleus dans un Tournoi qui leur propose d'aller défier sur ses terres la meilleure équipe d'Europe.

Jefferson Poirot avec, dans son sillage, Loann Goujon et Baptiste Serin qui seront eux de l'aventure du Tournoi 2017 © Radio France - Justine Hamon

A 24 ans, Jefferson Poirot compte huit sélections avec le XV de France et joue depuis cinq saisons sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles avec qui il a prolongé cet automne jusqu'en 2020.