XV de France : Jefferson Poirot veut "rendre la monnaie"

Alors que les Bleus, qui restent sur une tournée de novembre décevante, débutent ce vendredi (21h) face au Pays de Galles un Tournoi des Six Nations au calendrier difficile, le pilier tricolore de l'Union Bordeaux-Bègles veut regarder devant lui. Et met les choses au point.

Bordeaux, France

Il est comme ça Jefferson Poirot. Pas du genre à se faire des nœuds à la tête. Plutôt à être dans l'action. Et c'est ce qu'il compte faire face aux Gallois sans ressasser une tournée automnale où les Bleus ont concédé deux défaites dont une, historique, face aux Fidji.

"On n'a pas du tout respecté l'équipe des Fidji, on l'a repris dans la gueule et c'est bien fait pour nous. On s'est pris pour une équipe qu'on n'est pas. De là à se dire qu'on est complètement à la rue, je n'y crois pas."

J'adore être l'outsider, qu'on nous prenne un peu pour des rigolos. Il y a des moments où, sur le terrain, on a eu l'impression d'être pris pour une petite équipe.

"Si on regarde dans le rétroviseur, poursuit le pilier gauche, et qu'on ne regarde que ces défaites, on va se mettre la tête au fond du seau. Il faut tirer une bonne fois pour toutes les leçons du passé, prendre conscience de ce qu'on a été capables de faire de bon et avancer."

Jefferson Poirot : "N'avoir qu'un objectif, gagner ce Tournoi" Copier

Abonné aux rechutes, le XV de France aspire à plus de constance dans une édition 2019 qui le verra se déplacer à trois reprises et notamment à Londres et Dublin. "Même si on passe pour des idiots, on n'a qu'un objectif, gagner ce Tournoi parce que si on n'a pas cet objectif, on ne le gagnera jamais."

Après une première partie de saison réussie sous le maillot de l'UBB, Jefferson Poirot espère enchaîner avec les Bleus. © Radio France - Justine Hamon

Avant de retrouver une équipe galloise en pleine confiance et montée au troisième rang mondiale grâce à une série en cours de neuf victoires, Jefferson Poirot assure que les Bleus n'ont pas de complexes à faire. "J'adore être l'outsider, qu'on nous prenne un peu pour des rigolos. Il y a des moments où, sur le terrain, on a eu l'impression d'être pris pour une petite équipe. A un moment donné, il faut rendre la monnaie. Ça va être le moment de la rendre." Et de pouvoir enfin regarder devant.

