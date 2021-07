XV de France : l'arrière de l'USAP Melvyn Jaminet titulaire pour le premier match des Bleus en Australie

Son appel en équipe de France pour la tournée australienne était déjà une excellente nouvelle, et avait provoqué chez Melvyn Jaminet un "sentiment incroyable". Mais le jeune arrière de l'USAP ne s'arrêtera pas là. Il fait partie du XV de départ dévoilé par le sélectionneur Fabien Galthié en direct de l'Australie, samedi 3 juillet. On verra donc le Catalan sur le terrain pour le premier match des Bleus mercredi 7 juillet, avant deux autres rencontres, toujours contre l'Australie, les 13 et 17 juillet.

Un autre novice du XV de France sera titulaire mercredi : le talonneur de Castres Gaëtan Barlot. Il faut dire que les Bleus sont privés de nombreux joueurs cadres pour cette série de trois matchs, pour cause de blessure ou parce qu'ils ont participé à la finale de Top 14 entre le Stade toulousain et le Stade rochelais. Cinq autres nouveaux appelés figurent eux sur le banc pour cette première rencontre, parmi lesquels le deuxième Usapiste appelé en équipe de France : le pilier Quentin Walcker.