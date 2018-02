Le Bordelais du Racing 92, Maxime Machenaud, et celui de l'Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert, seront aux commandes du jeu tricolore ce samedi (17h45) pour l'ouverture du Tournoi des Six Nations.

Les absences sur blessure des Clermontois Morgan Parra et Camille Lopez font donc le bonheur de deux Girondins. Affûté et en grande forme ces dernières semaines sous le maillot francilien, Maxime Machenaud, qui n'avait plus été appelé depuis la tournée de juin 2017, a logiquement été préféré à Antoine Dupont et Baptiste Serin au poste de demi de mêlée.

Son expérience et sa capacité à buter devraient faciliter les grands débuts à l'ouverture de la pépite bordelaise Matthieu Jalibert, 19 ans, que Jacques Brunel lance donc dans le bain international après l'avoir plongé mi-septembre dans celui du Top 14.

Poirot préféré à Priso

Autre joueur de l'UBB dans le XV de départ, Jefferson Poirot, préféré à Dany Priso à gauche d'une première ligne où on retrouve les incontournables Guilhem Guirado (56 sélections) et Rabah Slimani (41 sélections). Derrière un attelage 100% clermontois (Vahaamahina - Iturria), le sélectionneur aligne une troisième ligne où le Rochelais Kevin Gourdon sera encadré par le Racingman Wenceslas Laurent et le Montpelliérain Yacouba Camara.

Le trio de l'UBB, Poirot - Tauleigne - Pelissié, cette semaine sous la pluie de Marcoussis. © Maxppp - Maxppp

Le Foyen de l'ASM, Remi Lamerat, et un autre joueur du Racing 92, Henri Chavancy, occuperont le centre du terrain. Sans surprise, Teddy Thomas et Virimi Vakatawa seront titulaires sur les ailes et c'est le Castrais Geoffrey Palis qui complétera le triangle arrière pour sa première sélection.

Enfin, l'UBB verra deux de ses joueurs débuter sur le banc. Le troisième ligne Marco Tauleigne et le talonneur Adrien Pelissié devraient honorer leur première cape sous le maillot bleu.