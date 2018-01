Le nouveau sélectionneur annonce ce mercredi la liste des joueurs retenus pour le premier match du Tournoi des six nations le 3 février face à l'Irlande. L'ancien manageur de l'Union Bordeaux-Bègles devrait puiser dans l'effectif girondin. Marco Tauleigne et Matthieu Jalibert tiennent la corde.

Le 25 octobre dernier, Guy Novès avait convoqué six joueurs de l'UBB (Poirot, Maynadier, Tauleigne, Serin, Lesgourgues, Ducuing) pour la tournée de novembre. Avant d'en ajouter un septième (S.Taofifenua). Puis un septième . Seul Clermont avait eu plus de sélectionnés.

Alors combien seront-ils cette fois ? Si Yann Lesgourgues (genou) et Loann Goujon (qui a repris l'entraînement cette semaine) n'en feront pas partie, il y en aura sans doute encore quelques uns craint le président Laurent Marti, partagé entre fierté et inquiétude. "On est à la mode, c'est une année bleu-blanc-rouge. Ils nous prennent des joueurs, le manageur, ça n'arrête plus. C'est parce qu'on a de très bons joueurs. Je ne sais pas combien il y en aura mais il y en aura et peut-être même des nouveaux".

Deux sélectionnés, hypothèse basse

Moins d'un mois après son départ de l'UBB, le sélectionneur va faire ses premiers choix. Il veut être performant dès ce Tournoi 2018 et a laissé entendre qu'il s'appuiera sur les hommes en forme.

Dans cette catégorie, on trouve le pilier gauche Jefferson Poirot, titulaire lors des six derniers matches des Bleus, son concurrent au poste Sébastien Taofifenua en pleine bourre actuellement ou encore le troisième ligne Marco Tauleigne qui n'avait joué que quinze minutes face aux All Blacks à Lyon avant de sortir sur commotion.

Si les deux premiers sont à la lutte avec le Francilien Eddy Ben Arous et le Rochelais Dany Priso, le troisième a incontestablement une carte à jouer à un poste de numéro 8 où il pourrait seconder Louis Picamoles.

Entre Jacques Brunel et Matthieu Jalibert, ce n'était sûrement qu'un au revoir. © Radio France - Justine Hamon

Et il y a surtout Matthieu Jalibert, le gamin de 19 ans lancé dans le bain du Top 14 par... Jacques Brunel. A un poste d'ouvreur où en l'absence de Camille Lopez, personne ne se détache, la tentation existe surtout si le Gersois l'associe à l'expérimenté Morgan Parra dont le retour est attendu.

Un retour qui pourrait par ricochet coûter sa place à Baptiste Serin. Une théorie de "l'instant T" qui pourrait également concerner le talonneur Clément Maynadier, menacé par Camille Chat et Julien Marchand, ainsi que l'arrière Nans Ducuing qui pourrait voir le Toulousain Thomas Ramos lui passer devant.