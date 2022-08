XV de France : la billetterie pour France-Japon à Toulouse en novembre est ouverte

C'est un match attendu à Toulouse depuis six ans, le XV de France n'est pas venu au Stadium depuis 2016. Les Bleus reçoivent le Japon en clôture de la tournée d'automne le 20 novembre. La billetterie ouvre ce lundi 8 août.

France-Japon au Stadium de Toulouse, ce sera le dernier des trois matchs de la tournée d'automne des hommes de Fabien Galthié, le dimanche 20 novembre prochain à 16h15. La LNR ouvre la billetterie, plus de 30.000 places à saisir à trois mois et demi du rendez-vous.

De 30 à 115 euros

Les places sont à saisir entre 30 et 115 euros. Les internautes ne peuvent prendre que cinq places maximum.

À un an de la Coupe du monde de rugby en France, Antoine Dupont et ses coéquipiers auront déjà rencontré deux fois le Japon pendant la tournée d'été en juillet là-bas. Ils auront aussi affronté quelques jours auparavant pendant la tournée d'automne l'Australie au Stade de France et l'Afrique du Sud, au Vélodrome de Marseille.

Le XV nippon a choisi Toulouse pour installer ses bases arrières pendant le mondial 2023. Toulouse accueillera cinq matchs de poule.

à lire aussi Le Japon s’installera à Toulouse pendant la Coupe du monde de rugby 2023

La dernière fois que les Bleus sont venus à Toulouse, c'était il y a déjà six ans, en novembre 2016, face aux Samoa, au Stadium.