XV de France : la charnière Dupont - Ntamack de retour pour affronter les All Blacks

Fabien Galthié a fait le choix de l'expérience. Pour affronter les terribles All Blacks samedi, le sélectionneur du XV de France a décidé de reformer l'habituelle charnière toulousaine, composée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Vainqueurs des deux matchs précédents face à l'Argentine et la Géorgie, la France s'attaque aux Kiwis triples champions du monde et qu'ils n'ont plus battus depuis 14 confrontations.

Galthié a donc décidé de déplacer Ntamack du centre, où il l'avait fait glisser lors des deux derniers matchs, pour reprendre son poste à la place de Matthieu Jalibert, sur le banc samedi. L'ouvreur du Stade Toulousain et le joueur de Bordeaux-Bègles avaient en effet été associés face à l'Argentine (29-20) puis contre la Géorgie (41-15) sans toutefois se montrer convaincants.

"On a eu deux matches pour tester. C'est un objectif de performance. On a choisi cette formule pour attaquer le match: c'est surtout un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut", a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié. "Antoine et Romain ont beaucoup d'expérience collective au Stade toulousain", a-t-il ajouté.

Au centre, à la place de Ntamack, Jonathan Danty (29 ans, 9 sél.) retrouve son ancien compère du Stade Français Gaël Fickou (27 ans, 64 sél.), en l'absence des habituels candidats Virimi Vakatawa (29 ans, 30 sél.) et Arthur Vincent (22 ans, 14 sél.), tous deux blessés. Au total, Fabien Galthié a effectué cinq changements par rapport au XV de départ qui avait dominé la Géorgie à Bordeaux: outre Danty, le talonneur Peato Mauvaka remplace Julien Marchand, touché aux côtes; Romain Taofifenua cède sa place à Paul Willemse en deuxième ligne; François Cros entre pour Sekou Macalou, blessé au pied, en troisième ligne; Gabin Villière retrouve sa place de titulaire aux dépens de Matthis Lebel.