Bien que moyennement convaincante contre l'Argentine, la paire N'tamack-Jalibert débutera la rencontre face à la Géorgie dimanche. En revanche, Thibaud Flament rejoint le banc et Mathis Lebel jouera à l'aile. Greg Aldritt fait son retour.

XV de France face à la Géorgie : six Toulousains au coup d'envoi, N'tamack encore au centre, Lebel titulaire

Fabien Galthié insiste en général quand il a une idée derrière la tête. Pour son deuxième match de la tournée d'automne, les Bleus reçoivent la Géorgie au stade Matmut Atlantique de Bordeaux, ce dimanche 14 novembre à 14h00. Le sélectionneur fait confiance à une partie du XV qui a battu l'Argentine la semaine dernière notamment la paire N'tamack-Jalibert, mais une bonne moitié de l'équipe est remaniée, surtout devant.

Six Toulousains dans le XV de départ, la première titularisation pour Lebel

Ce sont donc six joueurs du Stade Toulousain qui débuteront la rencontre : Cyril Baille, Julien Marchand, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Mathis Lebel et Romain N'tamack. Pour Mathis Lebel, Fabien Galthié a salué lors de sa conférence de presse son club formateur, Lombez-Samatan dans le Gers. Le Toulousain est préféré à Gabin Villière, ce sera sa première titularisation en bleu.

Parmi les autres nouveautés, le pilier Uini Atonio remplace Mohamed Aouas. Le seconde ligne est complètement modifiée : Cameron Woki qui était troisième ligne samedi dernier et Romain Taofinfenua joueront à la place de Paul Willemse et Thibaud Flament. Gros mouvements aussi pour la troisième ligne avec Sekou Macalou et surtout le Gersois Gregory Aldritt, Anthony Jelonch étant reconduit. Le Toulousain François Cros est écarté sur le banc.

Derrière, à l'exception de la titularisation de Mathis Lebel à la place de Gabin Villière, tous les autres joueurs ont été titualirsés à nouveau, notamment la charnière Dupont - Jalibert avec Romain N'tamack au centre associé à Gaël Fickou.

Peato Mauvaka, Thibaud Flament et François Cros seront les trois Toulousains finisseurs.