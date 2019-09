XV de France : la charnière toulousaine Dupont-Ntamack, Guitoune non retenu, la composition des Bleus face à l'Argentine

Toulouse, France

C'est la bonne surprise de l'annonce de Jacques Brunel, ce jeudi matin. Le XV de France sera mené par une charnière entièrement toulousaine, ce samedi 21 septembre pour l'entrée en jeu des Bleus face à l'Argentine (9h15, heure française). Avec Antoine Dupont à la mêlée et Romain Ntamack à l'ouverture, la France devrait proposer un jeu explosif lors de ce tout premier match au Tokyo Stadium ! Au total ils sont 4 joueurs du Stade Toulousain à être titularisés : Antoine Dupont, Romain Ntamack, Yoann Huget et Maxime Médard. Cyrille Baille et Thomas Ramos sont sur le banc. Peato Mauvaka et Sofiane Guitoune ne sont pas retenus dans le groupe.