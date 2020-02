XV de France : La famille Vincent n'aura d'yeux que pour Arthur à Cardiff

La famille du jeune international du XV de France et joueur du Montpellier Hérault Rugby Arthur Vincent suivra ce samedi après midi le match des bleus contre le Pays de Galles à la télé, sans appréhension et avec beaucoup de fierté.

C'est dans leur maison de Mauguio, à 15kms de Montpellier que la famille de l'international du XV de France Arthur Vincent va regarder le match ce samedi après midi face au Pays de galles à Cardiff. Il y a 15 jours, les parents ,ses deux sœurs et sa petite amie étaient dans les tribunes du stade de France pour le deuxième match du tournoi des six nations contre l' Italie et la première titularisation d' Arthur.

Forcément qu'on est ému quand on voit entrer sur le terrain le numéro 13 et qu'on voit son fils sur le grand écran Jean Dominique, le papa d' Arthur Vincent

Arthur Vincent a tout juste 20 ans, il est titulaire pour la 2 ème fois du XV tricolore face aux Gallois cet après midi à Cardiff . Un parcours fulgurant pour ce jeune formé au club de rugby de Mauguio. Il a rejoint le centre de formation du MHR en 2012 . Il fait partie de la génération des moins de 20 ans champions du monde en 2019 en Argentine. Titulaire au MHR , il a été appelé chez les bleus par Fabien Galthié pour la préparation du tournoi des 6 nations, remplaçant pour le 1er match, titulaire contre l'Italie et donc titulaire cet après midi face au Pays de galles. " C'est une aventure extraordinaire pour lui, qui arrive certes très rapidement, il est bien entouré , encadré à Montpellier et en Equipe de France, après on est là aussi et puis il a la tête froide " assure Jean Dominique, son père.

"Voir son fils en bleu sur le grand écran...." Jean Dominique, le papa d' Arthur

on a beau essayé de regarder le match.... en fait je regarde mon fils, Laure, la maman d' Arthur Vincent

Laure, la maman d' Arthur reconnait qu'au moment de la Marseillaise, même si elle le sait, l'émotion arrive , avec de grands frissons, "on se dit ah oui quand même c'est l' équipe de France ", Laure assure qu'elle ne redoute pas les chocs, les contacts, mais elle ajoute "peut être qu'inconsciemment je tourne la tête, au moment de l' action."

" Je ne regarde que mon fils...." Laure, la maman d' Arthur

L'essentiel pour ses parents c'est qu'Arthur vive ses moments à fond ," qu'il prenne tout ce qui est bon à prendre, on ne sait pas de quoi demain sera fait, la roue tourne super vite , alors au moins il aura vécu ces moments là."

