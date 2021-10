XV de France : la liste des joueurs retenus pour la tournée d'automne

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a dévoilé ce lundi la liste des joueurs convoqués pour préparer les test-matchs de l'automne. Neuf nouveaux font leur apparition, comme le Toulousain Thibaud Flament. Les Bleus affronteront en novembre les All Blacks, l'Argentine et la Géorgie.

Fabien Galthié (à droite) sélectionneur du XV de France et Anthony Jelonch, capitaine des Bleus

Neuf joueurs sans sélection, dont le deuxième ou troisième ligne de Toulouse Thibaud Flament, ont été convoqués lundi par le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, pour préparer les test-matches de l'automne. Les Bleus doivent affronter l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et les All Blacks le 20.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Outre Flament, les Bordelais Thierry Paiva, Romain Buros et Maxime Lucu, le Toulousain Matthis Lebel, le Racingman Donovan Taofifenua, le Clermontois Tani Vili, ainsi que le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpelliérain Florian Verhaeghe pourront espérer décrocher leur première sélection. Au total, ces Bleus affichent 25 ans et 13 sélections de moyenne.

Le demi de mêlée Antoine Dupont est évidemment présent, tout comme les indéboulonnables Romain Ntamack, Grégory Alldritt, Bernard Le Roux, Julien Marchand ou Gaël Fickou. Le centre du Racing 92, joueur le plus expérimenté des Bleus, tient d'ailleurs la corde pour suppléer au poste de capitaine le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon, blessé de longue date.