XV de France : le Castrais Anthony Jelonch remplace le Toulousain Selevasio Tolofua à Marcoussis

Deux nouveaux joueurs débarquent à Marcoussis pour préparer la rencontre du XV de France face à l'Irlande. Le Castrais Anthony Jelonch supplée le Toulousain Selevasio Tolofua. Et le Bordelais Matthieu Jalibert remplace le RacingmanTeddy Thomas.

Le troisième ligne Selevasio Tolofua est forfait pour la sélection des 31 joueurs en prévision du match face à l’Irlande ce samedi, dans le Tournoi des 6 Nations. Le Toulousain, qui n'a pas encore fêté sa première sélection est remplacé par son futur coéquipier aux Sept-Deniers, le Castrais Anthony Jelonch qui a déjà porté deux fois le maillot des Bleus.

Selevasio Tolofua avait été laissé à la disposition du Stade Toulousain le week-end dernier mais il n'a pas été sollicité par les Rouge et Noir face à Lyon à domicile. Et pour cause, le Toulousain se serait blessé. Anthony Jelonch, 24 ans, a fêté sa première cape en 2017. Il a déjà été appelé chez les Bleus pour suppléer Tolofua en février dernier. Le Gersois formé à Vic-Fezensac doit rejoindre le Stade Toulousain la saison prochaine.

Un peu plus tôt, le XV de France a annoncé la blessure aux ischios-jambiers de Teddy Thomas, remplacé par le bordelais Mathieu Jalibert.