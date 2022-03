XV de France : "Ils ont peut-être changé de vision sur le joueur que j'étais", le Rochelais Jonathan Danty

Après un début d'histoire tumultueux avec l'équipe de France, le centre du Stade Rochelais a su faire évoluer son jeu et devenir incontournable aux yeux du sélectionneur Fabien Galthié. Jonathan Danty savoure en rêvant du grand Chelem... et de la Coupe du monde.

Sans surprise, les trois Rochelais Unini Atonio, Grégoy Alldritt et Jonathan Danty ont été titularisés pour la quatrième et avant-dernière levée du Tournoi des six Nations vendredi soir (21h) au Pays de Galles. Le XV de France rêve de grand Chelem et ça passera d'abord par une victoire chez les tenants du titre, revanchards après un tournoi en dents de scie.

Fabien Galthié a dû procéder à des changements dans son quinze de départ à cause de cas positifs dans le groupe. "Damian Penaud et Romain Taofifenua ne seront pas du voyage suite à des test positifs ce matin. Nous avions été jusque-là plutôt épargnés mais c'est comme ça. Nous avons les ressources pour affronter le Pays de Galles", a expliqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse à Marcoussis.

Si Jonathan Danty (13 sélections) a été testé négatif, il cultive désormais la positive attitude. Il faut dire que le centre rochelais voit la vie en bleu en ce moment. Lui dont l'aventure avec le XV de France n'a pas toujours été rose. A 29 ans, le Parisien de naissance et charentais d'adoption est aujourd'hui un international épanoui qui veut viser très haut.

Jonathan, comment abordez-vous ce rendez-vous au Pays de Galles ?

Forcément il y a de l'excitation, après on sait qu'on se déplace au Principality Stadium (le Millennium de Cardiff). On connaît ce stade qui est un peu mythique. On va jouer contre l'équipe tenante du titre, donc forcément ça rajoute du piment à cette confrontation. On va y aller avec les armes pour essayer de faire un bon résultat et peut être se donner le droit de rêver sur la fin du Tournoi.

Le problème de l'équipe de France a longtemps été l'efficacité dans les zones de marque. Ce n'est plus le cas. Comment l'expliquer ?

Je pense qu'on arrive vraiment à mettre pas mal de tempo dans les zones de marque, et à mettre les équipes en difficulté. Après on a un système qui nous permet justement de marquer après plusieurs phases de jeu. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de gagner les matchs. L'efficacité vient aussi de notre conquête, de tout ce qui se passe avant, tout ce qui nous amène dans ces zones de conclusion, les 22 mètres adverses. C'est surtout tout ce qui est fait avant qui ne donne pas mal de fraîcheur pour marquer des points.

Quelles sont les qualités du Pays de Galles et est-ce que vous craignez un peu la bête blessée ?

Déjà vous venez d'y répondre. Forcément, c'est une bête blessée qui a eu un début de tournoi assez difficile. Ensuite, les qualités de cette équipe, c'est avant tout leur jeu au pied de pression. On a vu qu'ils avaient tendance à récupérer pas mal de ballons sur ce long jeu au pied de pression et ensuite c'est grâce à cela qu'ils rentrent dans le camp adverse et qu'ils arrivent à marquer des points. On est prévenu, on a eu pas mal de temps pour analyser tout ce qu'ils arrivent à mettre en place pour mettre les équipes en danger. On a essayé de se préparer au mieux pour les contrer à ce niveau-là.

XV de France : Jonathan Danty a fêté sa 13e sélection contre l'Ecosse © AFP - ANDY BUCHANAN / AFP

Un des rares entraineurs qui a cru en moi et qui a pensé que je pouvais faire autre chose que de rentrer dans des murs

Est-ce que vous vous retournez parfois sur le chemin parcouru, cette longue absence en l'équipe de France ? Et là, peut-être la possibilité de remporter un grand Chelem ?

Oui je m'en rends forcément compte. Je me suis rendu compte récemment que j'avais eu plus de sélections en un an que sur les huit dernières années. Après, c'est mon parcours à moi et pour le coup, je n'ai pas de regret. C'est qu'à un moment donné, j'ai peut-être un peu levé le pied. C'est ce qui a fait que je n'étais pas au niveau. Donc aujourd'hui, j'y suis et j'en profite à 100%. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, donc je continue à en profiter. On verra, la route est encore longue, donc c'est à moi de faire de mon mieux pour y rester.

On savoure encore plus ?

J'adore (rires). J'avais fait une croix après la Coupe du monde 2019, je savais que c'était fini. Je sais qu'il y a une époque où il y a des staffs qui venaient dans les clubs justement au début du mandat, et je n'avais pas été vu par le staff. Donc moi à partir de ce moment-là, c'était fini. Je m'étais dit que continuer à progresser et tu le feras au moins pour ton club et finalement, ça fait plutôt bien passé. Ils vont peut-être changer de vision sur le joueur que j'étais venu. Aujourd'hui, ça me permet d'être ici. ça m'a demandé pas mal d'efforts, pas mal de temps aussi. Mais au final, c'est pour des bons moments. Donc, je n'ai aucun regret.

Concrètement, c'est quoi qui a changé pour en arriver là ?

C'est un sujet qui emballe (rires). Il y a le retour de Gonzalo (Quesada) au Stade Français à Paris qui m'a fait pas mal de bien. C'est vrai qu'avant, j'ai connu des coachs qui me demandaient un jeu très restrictif. Ca faisait partie de mes qualités, mas j'étais enfermé dans ce style de jeu-là. Et au fur et à mesure avec Gonzalo notamment, il m'a demandé de progresser un peu, sinon, je ne jouerais pas. Je n'avais pas trop le choix. Et finalement, ça a plutôt bien marché. En fait, il avait confiance en moi, c'est un des rares entraineurs qui a cru en moi et qui a pensé que je pouvais faire autre chose que de rentrer dans des murs. Finalement, il n'avait pas tort. Il m'a encore écrit la semaine dernière après une émission, que je devais le remercier à la télé (sourires). Non, c'est cool, après il y a aussi du travail. Il y a plein de choses dont j'ai pris confiance un peu tard, mais au final, il n'est jamais trop tard.

