XV de France : le coach de Toulouse vote pour les entraîneurs du Racing 92

À quatre jours du quart de finale de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et le Racing 92, Ugo Mola l'entraîneur des Rouges et Noirs flatte ses adversaires. Il verrait bien Laurent Labit et Laurent Travers prendre les rênes du XV de France.

Toulouse, France

Il est malin, Ugo Mola. Faire un compliment et mettre la pression à la fois, il faut le faire. Alors que ses hommes se déplacent dimanche à Nanterre pour le quart de finale de la Champions Cup, le coach du leader du Top 14 s'est fendu d'une réflexion inattendue quoi que tout à fait sincère. Ce mercredi le président de la Fédération, Bernard Laporte a annoncé que le prochain sélectionneur du XV de France sera nommé avant la Coupe du Monde au Japon cet automne. Tout le microcosme s'interroge sur ceux qui pourraient épauler Jacques Brunel d'ici là, et Ugo Mola vote pour les entraîneurs du Racing 92. Laurent Travers et Laurent Labit sont les "meilleurs du championnat français" selon le Toulousain, "capables d’entraîner partout et avec n'importe quelle équipe".

Ils ont su s'adapter à leurs contraintes, en passant de Castres au Racing avec un jeu hyper ambitieux. Pourquoi se poser la question ? Ils sont là les gens qui doivent reprendre le rugby français! Et ça n'est pas passer la pommade. Après si ils veulent mettre un champion étranger, et bien qu'il le mette!— Ugo Mola

Depuis plusieurs semaines, la rumeur circule sur l'arrivée à Marcoussis pour aider Jacques Brunel du Lotois Fabien Galthié et de l'ancien joueur du XV d'Irlande Ronan O'Gara actuel entraîneur en Nouvelle-Zélande. L'Irlandais a depuis démenti la rumeur.

