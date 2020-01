XV de France : le Landais Anthony Bouthier retenu, une sacrée belle histoire

De maçon à Pouillon à arrière du XV de France. Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France, a dévoilé ce mercredi sa liste de 42 joueurs pour préparer le prochain tournoi des six nations. Et parmi les 19 petits nouveaux, Anthony Bouthier. Formé à Pouillon et passé par Dax.